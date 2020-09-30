Факти ICTV – Випуск 7:45 (30.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook, що Вітольд Фокін має піти у відставку; у віці 91 рік помер емір Кувейту Сабах IV; у США пройшли перші телевізійні дебати – між президентом США Дональдом Трампом і його суперником на виборах, колишнім віце-президентом Джо Байденом.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:15.

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