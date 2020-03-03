Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на фронті поранено п’ятеро українських військових; в Україні запровадили тимчасові обмеження на ввезення тварин із Китаю; російсько-асадівські війська пішли контрнаступом на армію Туреччини.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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