Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у ВООЗ сподіваються на вакцину від коронавірусу до кінця року; в Україні в трійці лідерів інфікування уперше опинилася Полтавська область; історії військового Ігоря Стадницького та волонтера Антона Дубішина; а також історія успіху та загибелі справжньої легенди Джона Ленона.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.