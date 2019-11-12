Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці тримають напругу на фронті – 16 обстрілів за добу. З нашого боку є поранені; привласнення та розтрата: НАБУ затримало сімох колишніх та чинних посадовців Національного банку України та VAB банку; підготовка до нормандського формату та реалії народовладдя в Україні – аналіз програми Свобода слова; надзвичайний стан на Харківщині – через борги та недобудовані котельні, 35 тис. людей зустрінуть зиму без тепла.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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