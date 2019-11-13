Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: російські найманці тримають фронт у постійній напрузі. 15 разів обстріляли наші позиції; нові подробиці у справі затримання працівниці офісу президента на хабарі – в неї була спільниця; тиск та нелюбов до України, закінчується недобре – сьогодні Конгрес США розпочинає відкриті слухання у справі про імпічмент Дональда Трампа; взяли на хабарі, дали 5 років тюрми, а він знову вийшов на роботу – попри доведені факти хабарів, суддя з Волині за грати не потрапив.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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