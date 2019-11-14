Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: затриманий у Польщі Ігор Мазур Тополя вже в Україні – він повернувся пізно ввечері у супроводі консула; 170 життів вже врятовано, а могли б і в рази більше – ми дізнавались, чи запрацює колись дитячий Охматдит на повну потужність; у США від морозів вже загинули четверо людей, Австралію охопили потужні пожежі і підтоплення Венеції – у Фактах природні світові катаклізми.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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