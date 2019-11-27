Факти ICTV – Випуск 8:45 (27.11.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 27.11.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Трамп шантажував Володимира Зеленського військовою допомогою; зросла кількість жертв найпотужнішого за останні 30 років землетрусу в Албанії; смуги руху автобусів краще оминати – столична поліція активно штрафує водіїв.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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