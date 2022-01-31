Факти ICTV — Випуск 8:45 (31.01.2022)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.01.2022. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Covid продовжує вражати цифрами. На цей ранок 22 тис. нових хворих; на фронті один наш військовий поранений; через запровадження спеціального режиму айтішники погрожують вивести свій бізнес з України; Європа може обійтись без російського газу; сніги та перемети на заході країни.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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