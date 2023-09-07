Фонд Віктора Пінчука разом з Офісом президента відкрили виставку в Берліні про воєнні злочини РФ
Побачити свідчення російських воєнних злочинів в Україні та дізнатися історії про жах війни можна в Берліні – там запрацювала виставка Russian War Crimes. Проєкт Фонду Віктора Пінчука та PinchukArtCentre, реалізований спільно з Офісом президента України, розповідає іноземній аудиторії про жахливі злочини Росії проти населення України. Мета – спонукати світ більше підтримувати Україну.
Вперше виставку продемонстрували в Давосі, під час міжнародного економічного форуму, згодом в парламенті Великої Британії, штаб-квартирі НАТО і європейському парламенті.
Віцепрезидентка німецького Бундестагу Катрін Герінг-Екардт на відкритті чітко заявила, що Росія порушує міжнародне гуманітарне право і світ має зупинити звірства проти українців.
– Виставка наочно демонструє масовість скоєних жахливих дій і є нагадуванням для тих із нас, хто обіймає політично відповідальні посади в усьому світі, що ці злочини мають бути покарані. Росія і Путін мусять понести відповідальність, – віцепрезидентка Бундестагу Катрін Герінг-Екардт.
Показати всі жахіття, скоєні росіянами, неможливо, – каже український бізнесмен Віктор Пінчук. Адже чи не щодня окупанти вчиняють проти українців нові злочини. Сподівається, що така фотовиставка допоможе світовим політикам ухвалити правильне рішення – надіслати Україні необхідну зброю. Та зробити це швидше, щоб врятувати якомога більше життів.
– Специфіка цього проєкту в тому, що зло дуже продуктивне. Щоразу, у кожній новій експозиції цієї виставки, ми мусимо додавати все нові й нові зображення, адже зло діє безупинно. Навіть сьогодні ви побачите кадри злочину, скоєного нещодавно в Чернігові, – зазначив бізнесмен та філантроп Віктор Пінчук.
Приголомшливі цифри наслідків російської агресії озвучив у відеозвернені глава Офісу президента Андрій Єрмак. З лютого 2022 внаслідок повномасштабної агресії росіяни скоїли 136 тис. злочинів.
– За нашими даними, за цей час було вбито орієнтовно 11 тис. мирних жителів, 497 з яких – діти. І це не остаточні цифри. Ще 20 тис. дітей викрали та вивезли до Росії. У багатьох із них є живі батьки в Україні, але їх примусово усиновили. Зауважте, ці цифри не є остаточними, а перелік злочинів далеко не вичерпним, – розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
Фотовиставку Russian War Crimes провели вже вдесяте і планують демонструвати далі. Адже чим гучніше світ чутиме правду про страшні звірства війни, тим більше розумітиме наскільки важливо допомогти Україні зупинити російського агресора.