Фонд Виктора Пинчука вместе с Офисом президента открыли выставку в Берлине о военных преступлениях РФ

Увидеть свидетельства российских военных преступлений в Украине и узнать историю об ужасах войны можно в Берлине – там заработала выставка Russian War Crimes. Проект Фонда Виктора Пинчука и PinchukArtCentre, реализуемый совместно с Офисом президента Украины, рассказывает иностранной аудитории об ужасных преступлениях России против населения Украины. Цель – побуждать мир больше поддерживать Украину.

Впервые выставку продемонстрировали в Давосе, во время международного экономического форума, впоследствии в парламенте Великобритании, штаб-квартире НАТО и европейском парламенте.

Вице-президент немецкого Бундестага Катрин Геринг-Экардт на открытии четко заявила, что Россия нарушает международное гуманитарное право и мир должен остановить зверства против украинцев.

— Выставка наглядно демонстрирует массовость совершенных ужасных действий и является напоминанием тем, кто занимает политически ответственные должности во всем мире, что эти преступления должны быть наказаны. Россия и Путин должны понести ответственность, – вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт.

Показать все ужасы, совершенные россиянами, невозможно, – говорит украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Ведь ежедневно оккупанты совершают против украинцев новые преступления. Надеется, что такая фотовыставка поможет мировым политикам принять правильное решение – отправить Украине необходимое оружие. И сделать это быстрее, чтобы спасти как можно больше жизней.

— Специфика этого проекта в том, что зло очень продуктивно. Каждый раз, в каждой новой экспозиции этой выставки, мы должны добавлять все новые и новые изображения, ведь зло действует непрерывно. Даже сегодня вы увидите кадры преступления, совершенного недавно в Чернигове, – отметил бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук.

Потрясающие цифры последствий российской агрессии озвучил в видеообращении глава Офиса президента Андрей Ермак. С февраля 2022 г. в результате полномасштабной агрессии россияне совершили 136 тыс. преступлений.

— По нашим данным, за это время было убито ориентировочно 11 тыс. мирных жителей, 497 из которых – дети. И это не окончательные цифры. Еще 20 тыс. детей были похищены и вывезены в Россию. У многих из них есть живые родители в Украине, но их принудительно усыновили. Заметьте, эти цифры не окончательны, а перечень преступлений далеко не исчерпывающий, – рассказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Фотовыставку Russian War Crimes провели уже в десятый раз и планируют демонстрировать дальше. Ведь чем громче мир будет слышать правду о страшных зверствах войны, тем больше будет понимать, насколько важно помочь Украине остановить российского агрессора.

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