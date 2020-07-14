Франція відзначила День взяття Бастилії без традиційного військового параду

Франція відзначає головне національне свято – День взяття Бастилії. Однак вперше в Парижі не буде великого військового параду.

Зазвичай урочистості тривають по всій країні і люди весь день вітають один одного. Відбуваються бали, паради і феєрверки.

Однак Франція скоротила програму через епідемію коронавірусу. Цього року військовий парад та церемонія заплановані на площі де ла Конкорде, замість звичного проспекту Єлисейських полів.

На параді буде понад 2000 військових, це вдвічі менше ніж зазвичай. На урочистостях кількість людей обмежена, а вечірній салют біля Ейфелевої вежі транслюватимуть онлайн.

Свято День взяття Бастилії відзначають з 1790 року.

Факти ICTV підготували для вас коротку інформацію про історичний аспект цього свята, про традиційне святкування французів і про цікаві та маловідомі факти подій 1789 року.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.