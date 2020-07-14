Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Франція відзначила День взяття Бастилії без традиційного військового параду

Франція відзначає головне національне свято – День взяття Бастилії. Однак вперше в Парижі не буде великого військового параду.

Зазвичай урочистості тривають по всій країні і люди весь день вітають один одного. Відбуваються бали, паради і феєрверки.

Однак Франція скоротила програму через епідемію коронавірусу. Цього року військовий парад та церемонія заплановані на площі де ла Конкорде, замість звичного проспекту Єлисейських полів.

На параді буде понад 2000 військових, це вдвічі менше ніж зазвичай. На урочистостях кількість людей обмежена, а вечірній салют біля Ейфелевої вежі транслюватимуть онлайн.

Свято День взяття Бастилії відзначають з 1790 року.

Факти ICTV підготували для вас коротку інформацію про історичний аспект цього свята, про традиційне святкування французів і про цікаві та маловідомі факти подій 1789 року.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Брата захисника Тоттенгема застрелили у Франції
Брата захисника Тоттенгема застрелили у Франції
Air France і Flydubai відновлюють рейси до України
Air France і Flydubai відновлюють рейси до України
Не пустив без маски: у Франції пасажири забили на смерть водія автобуса
Не пустив без маски: у Франції пасажири забили на смерть водія автобуса
У Франції змінили склад уряду
У Франції змінили склад уряду
Коли розпочнеться аналіз чорних скриньок літака МАУ – Іран назвав дату
Коли розпочнеться аналіз чорних скриньок літака МАУ – Іран назвав дату
З 15 червня Франція пом’якшує карантин
З 15 червня Франція пом’якшує карантин
У Парижі вперше після карантину відкриють Ейфелеву вежу – дата
У Парижі вперше після карантину відкриють Ейфелеву вежу – дата
Франція назвала умову, від якої залежить участь Росії у саміті G7
Франція назвала умову, від якої залежить участь Росії у саміті G7

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка