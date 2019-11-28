Гра в шашки в коридорах та теніс у холі: шкільний скандал на Волині

На Волині скандал у сільській школі. Там вже два роки ніяк не зремонтують спортивний зал. Одні робили і не доробили, інші не поспішають.

Батьки кажуть, займатися там зараз небезпечно, адже просто пофарбувати стіни та перестелити підлогу недостатньо – має бути захист від ймовірних дитячих травм.

Нині уроки фізкультури дітям приходиться проводити у коридорі. Тут вони грають в шашки, а теніс у холі.

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За проектом мали перекрити дах та утеплити фасад. Та будівельники львівської фірми, якій доручили цю роботу, зробили не ремонт, а халтуру, кажуть у школі. Причому якість під час робіт ніхто з чиновників не перевіряв.

Ремонт коштував понад п’ять млн грн. Тепер на усунення всіх недоліків треба ще півтора, підрахували у сільраді.

Чиновники визнають, з першими будівельниками промахнулися. Та всі недоліки зараз вимагають ліквідувати через суд. А от фірму, яка ніяк не завершить ремонт у спортзалі, навпаки – захищають. Кажуть, за день-два там усе виправлять.

До слова, на Прикарпатті діти роками вчаться в аварійній школі.

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