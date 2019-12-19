Імпічмент Трампа: хронологія і чому він не піде з Білого Дому

Палата представників конгресу США оголосила імпічмент президенту Трампу, що не означає відсторонення його від влади. А лише те, що обвинувачення на його адресу розглядатиме Сенат. Американська преса пише, що країна розділена між прихильниками і противниками імпічменту. Опозиція, демократи, які мріють вигнати з Білого Дому Трампа, не одноголосно проголосували за імпічмент.

Якщо всі 197 республіканців проголосували проти, то троє демократів частково або повністю не підтримали однопартійців. Саме їх вважають найбільш консервативними у цій партії, один навіть, очікується, перейде до республіканської партії. А одна демократка, яка просто обрала опцію присутня, замість голосування, сказала, що не хоче розділення країни.

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Тим часом, сам президент у Twitter не приховує своїх емоцій. Він написав, що це – Харасмент президента, і також написав, що республіканці об’єднані, як ніколи. А вчора він виступав на передвиборчій зустрічі із прихильниками у штаті Мічиган.

Далі справу розглядатиме Сенат. І процес такий: відбудеться фактично судове засідання, де голосуватиме суддя Верховного суду. Сенатори заслухають аргументи сторін і проголосують.

Якщо імпічмент підтримають дві третини зі ста сенаторів, то президент іде у відставку. Якщо стільки голосів не набереться, імпічмент не проголошують. Що більш імовірний сценарій, враховуючи, що зараз за республіканцями – 53 крісла, а в демократів – 45. Ще двоє, так звані незалежні, або позапартійні сенатори. І засідання відбудеться, ймовірно, уже наступного року, бо з понеділка у США різдвяні канікули. Але спершу справу мають передати у Сенат.

Факти ICTV раніше писали про те, що сказав Трамп про імовірний імпічмент.

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