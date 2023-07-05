Казала, що щаслива: як Амеліна руйнувала міфи РФ і що зараз із українським Нью-Йорком

Нове розстріляне відродження – саме так загибла письменниця Вікторія Амеліна писала у своїй передмові до щоденників закатованого під Ізюмом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Її страх підтвердився, росіяни вбили і її, і Вакуленка, знищили й старовинну будівлю клубу на Донеччині, де Вікторія проводила Нью-Йоркський літературний фестиваль.

Вона вважала, що це вкрай важливо – привезти українських письменників саме до прифронтового селища, за чотири кілометри від окупованої Горлівки. Який вигляд має нове розстріляне відродження в українському Нью-Йорку, читайте далі.

Наразі крісла, на яких відвідувачі фестивалю восени 2021 року слухали поета Сергія Жадана, вкриті пилом від руїн. За місяць до смерті Амеліної росіяни скинули на клуб авіабомбу.

Селищу міського типу Нью-Йорк повернули історичну назву два роки тому. Саме так населений пункт називався до жовтня 1951 року. Тоді радянська влада вирішила, що такої буржуйської назви на мапі бути не може, й смт перейменували на Новгородське.

Йшлося, розповідала тоді організаторка Нью-Йоркського літфесту Вікторія Амеліна, про великий радянський міф, що Донбас – “ісконно руська земля”, і саме цей міф став згодом частиною нової гібридної війни Росії проти України. Вона взялася ці міфи руйнувати, привізши сюди, під Горлівку, цілий десант письменників, музикантів, поетів.

– Мене вже ось запитували, як мої враження. І я просто відповідаю, що я щаслива. Насправді дуже тепло і радісно проходить фестиваль. Багато людей, – казала під час заходу Вікторія Амеліна.

Тепер зруйновано і клуб фенольного заводу, і саме підприємство. Працівники заводу наразі у бронежилетах та касках – розбирають завали.

Сам завод зупинили одразу після початку великої війни. З Нью-Йорка виїхало 80% людей. Тутешній голова пішов служити ще минулоріч. Армійці, що боронять ці краї, кажуть, на штурми росіяни тут поки не йдуть, але хаотично обстрілюють щодня.

Російські злочини проти України письменниця Вікторія Амеліна взялася документувати одразу після 24 лютого. Наприкінці червня вона вчергове вирушила на Донеччину, де сама стала жертвою росіян.

За кілька днів до смерті вона презентувала у Києві на Книжковому арсеналі щоденник закатованого росіянами під Ізюмом дитячого письменника Володимира Вакуленка. Вікторія розповідала, як викопала на його городі цей щоденник окупації і обіцяла розповісти про розстріляного письменника усьому світу.

Нагадаємо, Вікторія Амеліна померла 1 липня. Смерть настала через обстріл у Краматорську 27 червня, під час якого письменниця отримала тяжкі травми.

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