Квартира в незаконному ЖК: як перевірити житло і не натрапити на аферистів

Замість свіжого ремонту – голий бетон. Пані Євгенія показує квартиру, на яку 630 тис. грн. всією родиною складали майже 20 років.

Житло тут придивилася ще 2015-го, на етапі зведення. Так дешевше, та й від свого будинку недалеко. Вартість жінку не збентежила. Для віддаленої від метро Троєщини – 13 тис. за квадрат – тоді, мовляв, було якраз впору .

Переїхати до нових осель жінки мали ще три роки тому. Але й досі не можуть оформити право власності. Бо з’ясувалося – увесь житловий комплекс незаконний. За документами на цьому місці, повинна стояти школа. Це визнає навіть адвокат забудовника.

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Замість обіцяних семи секцій, поки є три. Будівництво зупинили. 700 людей, які купили квартири у ЖК Перспектива, від власної перспективи – залишитись і без даху над головою, і без грошей – у розпачі.

Натомість Київська адміністрація нарахувала у столиці понад 60 проблемних багатоповерхівок. Щоб не купити квартиру в одній з таких, юристи радять ретельно перевіряти документи не лише на житло, а й на землю; під’єднання до електромереж та каналізації.

До слова, купили квартири, а вони під заставою! Житлові афери в Україні.

Опубліковано Cічень, 25 в 17:57



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