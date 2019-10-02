Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Світ

Литва готується до можливого вибуху білоруської АЕС, яку будує Росія

В Литві провели масштабні антирадіаційні навчання, адже під боком добудовують АЕС у Білорусі, обладнання якого виготовили у Росії.

Поліція, шлагбауми і посилений контроль – так виглядає сценарій навчань, у випадку якщо станеться катастрофа на АЕС в білоруському Острівці. Головне вчасно оповістити населення, спеціальні сирени вже спрацювали.

Школярів негайно зібрали, роздали цукерки та пояснили, що в разі реальної загрози це будуть йодовмісні таблетки.

Екстрені служби перевірять одяг на забруднення, якщо показники зашкалюють – все відбирають і спалюють.

Читайте: Вибух під Архангельськом: чому РФ приховує правду та чи є загроза другого Чорнобиля

Без затримок всіх саджають в автобуси, адже досвід ліквідації наслідків аварії АЕС показує, що кожна хвилина на вагу золота, адже опромінення шкодить здоров’ю миттєво.

Не забули у Литві і про рятувальників – всі в костюмах хімзахисту, обов’язкові респіратори, щоб в органи дихання не потрапив радіоактивний пил.

Сейм Литви визнав АЕС в Білорусі поблизу свого кордону – загрозою національній безпеці Литви.

Литва вже планує закупити для населення понад 4 млн таблеток з йодом. Їх роздаватимуть тим, хто проживає у 100-кілометровій зоні від Островецької АЕС, зокрема і жителям Вільнюса ще до запуску АЕС. Адже це допоможе зменшити небезпечний вплив радіації.

Нагадаємо, на Південно-Українській АЕС співробітник майнив криптовалюту.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Лукашенко вирішив спростити візовий режим Білорусі з ЄС
Литва і Латвія не визнають “місцеві вибори” в окупованому Криму – голови МЗС
ВООЗ назвала найбільш питущу країну Європи
Злякалися зброї з Донбасу: Білорусь екстрено зміцнює кордони з Україною
Вибух під Архангельськом: чому РФ приховує правду та чи є загроза другого Чорнобиля
На Південно-Українській АЕС співробітник майнив криптовалюту
Осколок потрапив у шию: у Мінську через салют до Дня незалежності загинула жінка
Литва передала Україні 1 млн боєприпасів радянського виробництва

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка