Литва готується до можливого вибуху білоруської АЕС, яку будує Росія

В Литві провели масштабні антирадіаційні навчання, адже під боком добудовують АЕС у Білорусі, обладнання якого виготовили у Росії.

Поліція, шлагбауми і посилений контроль – так виглядає сценарій навчань, у випадку якщо станеться катастрофа на АЕС в білоруському Острівці. Головне вчасно оповістити населення, спеціальні сирени вже спрацювали.

Школярів негайно зібрали, роздали цукерки та пояснили, що в разі реальної загрози це будуть йодовмісні таблетки.

Екстрені служби перевірять одяг на забруднення, якщо показники зашкалюють – все відбирають і спалюють.

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Без затримок всіх саджають в автобуси, адже досвід ліквідації наслідків аварії АЕС показує, що кожна хвилина на вагу золота, адже опромінення шкодить здоров’ю миттєво.

Не забули у Литві і про рятувальників – всі в костюмах хімзахисту, обов’язкові респіратори, щоб в органи дихання не потрапив радіоактивний пил.

Сейм Литви визнав АЕС в Білорусі поблизу свого кордону – загрозою національній безпеці Литви.

Литва вже планує закупити для населення понад 4 млн таблеток з йодом. Їх роздаватимуть тим, хто проживає у 100-кілометровій зоні від Островецької АЕС, зокрема і жителям Вільнюса ще до запуску АЕС. Адже це допоможе зменшити небезпечний вплив радіації.

Нагадаємо, на Південно-Українській АЕС співробітник майнив криптовалюту.

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