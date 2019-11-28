Маленька Голландія в Україні. Як вирощують та сортують яблука для імпорту

За кольором, розміром, вагою і формою – на Дніпропетровщині запустили найпотужнішу автоматизовану лінію , яка сортує яблука. Одна з найбільших в Україні дніпровська компанія, яка вирощує яблука і експортує їх до більш ніж 20 країн світу, існує лише три роки, однак вже зробила українське яблуко відомим на міжнародному ринку. 6 сортів яблук вирощують на 100 га . А називають сади маленькою Голландією під Дніпром.

Пропускна здатність сортувальної лінії – 12 тонн яблук за годину. Усе автоматизовано – фрукти сортують за кольором, розміром та вагою. Це потрібно для експорту. Адже в іноземців , пояснюють на підприємстві, досить жорсткі вимоги до якості української продукції.

Після сортування яблука відправляють у камери – спеціальний холодильний комплекс. Одночасно в ньому можна зберігати 5 тис. тонн яблук. Залежно від сорту в кожній камері підтримують особливі умови, зокрема і температурний режим, а все, аби фрукти залишалися свіжими щонайменше рік.

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Стежать за станом камер з комп’ютера. Тут на монітор виведені всі основні показники. В автоматизованому режимі інженери контролюють необхідні параметри. Більше того – робити це можна навіть з дому за допомогою лише смартфона.

Сади із шістьма сортами яблук займають майже 100 га.

Найбільший врожай – 50 тонн з одного гектара. Яблука купують як в Україні, так і закордоном. На експорт до 20 країн по всьому світу відправляють майже 80% врожаю. Лише минулого тижня прямісінько із камери партія свіжих яблук вирушила до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як правильно вирощувати та за допомогою яких технологій зберігати фрукти – дніпровських фахівців навчають голландці. А от смак українських яблук унікальний, і вітчизняні фрукти завойовують світовий ринок.

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