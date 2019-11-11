Найбільші автомагістралі України перекрили через відкриття ринку землі

Сьогодні по всій Україні аграрії проводять масштабні акції проти запровадження ринку землі. Перекривають десятки автомагістралей. Зокрема, пікети влаштували на трасі Київ – Одеса на Черкащині, Київ – Москва на Чернігівщині. Загалом у 13 областях. Протестувальники вимагають відкликати законопроекти про реформу ринку землі.

Три найбільші автомагістралі перекрили тисячі вінницьких аграріїв – так вони протестують проти продажу землі іноземцям. Більшість водіїв до незручностей ставляться з розумінням, частина навіть вважають такі дії правильними.

Аграріїв обурює те, що до початку слухань, які мають відбутись 4 грудня, Верховна Рада уже готує законопроект з продажу землі.

Якщо не буде державної програми із захисту та підтримки вітчизняного агровиробника, то вже за два роки Україна втратить половину фермерських господарств, вважають мітингарі.

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На Львівщині на перекриття траси Київ-Чоп з аналогічними вимогами вийшла сотня людей. На їхню думку, законопроекти про обіг земель сільськогосподарського призначення, запропоновані урядом, дають зелене світло агрохолдингам. А не малому та середньому бізнесу.

Аграрії пропускали лише громадський транспорт, спецслужби та автівки з дітьми. Відтак, по обидва боки перекриття утворились кілометрові затори.

Активісти вимагають від влади не підтримувати закони, які суперечать інтересам українців. Вони певні, мораторій на продаж землі необхідно продовжити.

На Миколаївщині рух зупинили півсотні аграріїв. За годину з обох сторін дороги утворилися кілометрові затори.

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