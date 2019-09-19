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Наслідки прорваного колектору у Києві: небезпечне життя через аміак

Зранку замість аромату кави – сморід каналізації! Мешканці одного з районів столиці вже кілька місяців живуть у таких умовах. Поряд з їхніми будинками прорвало колектор, але й досі його не залатали. Люди вже скаржаться на здоров’я – бо змушені дихати аміаком. Навіть аналізи повітря показали – перебувати на їхній вулиці небезпечно.

Та навіть відчинені вікна чи двері людей не рятують. Хоча живуть вони на околиці Києва у приватному секторі. Останні кілька місяців, замість чистого повітря, дихають нечистотами з каналізації, яка проходить прямісінько під їхніми вікнами. Саме звідти  і смердить.

Мешканці викликали навіть рятувальників, аби ті взяли проби повітря. Висновками були шоковані – жити на їхній вулиці небезпечно.

Згодом люди зрозуміли, звідки біда. На початку літа неподалік сталася аварія на колекторі. Комунальники, як і годиться, взялись її ліквідовувати. І всі нечистоти переправили в труби, біля приватного сектору. Тож саме через це тут з’явився сморід. Люди сподівалися, що це тимчасово.

Читайте: Утворилося провалля – у Києві прорвало каналізаційний колектор

Аварія тут сталася ще у червні, але й досі не ліквідована.

Комунальники переконують – запах на вулицях не їхня провина. Це колектор старий, планували його повністю відремонтувати наступного року, нині його латають частково, правда, уже четвертий місяці – грошей  місто не дає.

Ціна питання п’ять млн грн. Коли нарешті зникне яма, комунальники прогнозувати не беруться. Кошти виділяє Київрада. А вона вже двічі не може зібратися на засідання. Тепер усе в руках самого підрядника. Якщо він ризикне, і вкладе ще свої гроші – колектор запрацює.

До слова, прорив каналізації у Миколаєві: вулицю затопило нечистотами.

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