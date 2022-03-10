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Ні Lipton, ні McDonald’s. Чим я буду харчуватися? Росіяни обурюються санкція

Петро Дем'янчук

У Росії призупинили роботу міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard. Недоступні транскордонні операції, цими картками неможливо буде розрахуватися в сервісах Apple Pay та Google Pay. Також не можна сплатити покупки в іноземних інтернет-магазинах.

Bloomberg пророкує Росії один з найвищих у світі сплесків інфляції з початку століття. Ще донедавна кремлівська влада, яка могла диктувати півмільярдній Європі правила гри на енергетичному ринку та шантажувати найсильніші держави світу, перетворилася на вигнанця.

Десятки міжнародних закордонних компаній заявили про припинення роботи в Росії. Серед них провідні авіавиробники, технологічні гіганти, найпопулярніші у світі мережі закладів швидкого харчування, зокрема McDonald’s.

– Чому заборонили Lipton. Чим я харчуватимуся? Ні Lipton, ні Дорітос, ні McDonald’s. Це пі**ець. Що на день народження мені люди подарують? Туалетний папір? Аркуш А4, тому що все буде коштувати як нирка?

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