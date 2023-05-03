Євгенія Овчиннікова, журналіст
Новини Факти ICTV – випуск новин за 13:30 (03.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Невідомі безпілотники атакували низку військових та енергооб’єктів у Брянській області. Вночі два БПЛА вибухнули на території військового аеродрому.
– Державний заповідник повернув у свою власність 16 корпусів Києво-Печерської лаври, що були у користуванні УПЦ МП.
– Ворожого коригувальника, який зливав росіянам дані про базування Сил оборони та соціальні об’єкти інфраструктури, викрито у Миколаєві. За даними слідства, шпигуном виявився студент місцевого вишу.
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