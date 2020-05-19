Організм почав виробляти антитіла – випробування вакцини від Covid-19 у США

Президент Дональд Трамп напередодні шокував новим зізнанням: сказав, що приймає ліки від малярії, аби вберегтися від коронавірусу. Наразі жодних підтверджень про ефективність препарату від коронавірусу нема, але ліки мають серйозні побічні ефекти.

Тим часом у Каліфорнії перші позитивні результати дало попереднє клінічне випробування однієї з вакцин. Ідеться про вакцину-кандидата, яку розробила американська компанія Moderna у партнерстві із Національним інститутом здоров’я США.

В учасників клінічного тестування організм почав виробляти антитіла до вірусу на високому рівні. Докладніше дивіться у сюжеті Юлії Ярмоленко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у світі триває розробка вакцин проти Covid-19 – вже є понад 100 варіантів.

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