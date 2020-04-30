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У світі триває розробка вакцин проти Covid-19 – вже є понад 100 варіантів

У світі триває розробка вакцини проти коронавірусу – загалом вже є понад сотня її варіантів. У Швейцарії темпи найшвидші – вже у жовтні хочуть вакцинувати своїх громадян з групи ризику.

Випробування експериментального препарату на людях почалися минулого тижня в Оксфордському університеті Великобританії – там хочуть встигнути до кінця року. Вчені на 80% впевнені в успіху і вже готові запускати виробництво вакцини. На це уряд виділяє 20 млн фунтів.

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У Німеччині також вакцина на стадії випробування – нині вже знайшли 200 добровольців. У США планують створити спеціальний проект, який об’єднає фармкомпанії і значно прискорить створення вакцини. Планують отримати 100 млн доз уже до кінця року. Фінансує проект, зокрема, і мільярдер Білл Гейтс.

У Китаї вже схвалили три вакцини проти коронавірусу. Там навіть уже починають будувати завод для виробництва препарату. Одна з вакцин показала гарний результат на тваринах і на першому етапі тестування на людях. І Пекін першим у світі дійшов до другого етапу випробування на людях.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Канада виділить майже $1 млрд на пошук вакцини від коронавірусу.

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