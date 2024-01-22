Пам’яті Максима Кривцова… Виставка у Києві, яка розбиває серце

– У Печерському суді триває обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу.

– Урядовці зустрілись з представниками бізнесу.

– Окупанти вгатили по Куп’янську 22.01.2024: є загиблий та поранений.

– Харків відвідав Верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

– У столиці відкрили виставку пам’яті воїна та поета Максима Кривцова.

– Понад 1 мільйон 200 тисяч гривень вдалось зібрати на протези Василю Зеленевичу.

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 21.30 (12.01.2024).

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.