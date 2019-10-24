Перевірка міжміських маршруток на Черкащині: у якому стані та штрафи

Заблоковані аварійні виходи, доставлені додаткові крісла, протермінований техогляд та відсутність дозволів на перевезення. Так їздять вітчизняні маршрутки. Сотні порушень виявляє поліція після кожного рейду, але штрафи не великі, тому нічого й не змінюється. З 1 жовтня правоохоронці та Укртрансбезпека посилили контроль пасажирських перевезень.

Десятки перевірок – сотні порушень. Разом із поліцією та працівниками Укртрансбезпеки інспектуємо заміські маршрутки в Золотоніському районі. Інспектори кажуть, порушень більше, ніж в обласному центрі.

Під час огляду автобуса Золотоноша- Кривоносівка виявили, що кнопка аварійного виходу біля дверей не працює.

Водій виправдовується, перед рейсом автобус пройшов перевірку і начебто зранку все працювало. Тим часом з’ясовується, що й дозвільних документів із собою водій не має.

За технічний стан водієві виписують штраф. Автобус із маршруту знімають.

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Поки водій видзвонює своє керівництво, люди обурюються. І не тому, що маршрутка несправна, а тому, що їм нічим тепер їхати додому. Автобус проїжджає до десятка сіл і робить усього два рейси на день.

Представник перевізника каже, резервних автобусів немає. Новий коштує півтора мільйона, а ціна квитка – сім грн.

В іншому автобусі не працює спідометр. Відсутні також дозвільні документи на маршрут: схема, розклад, інформація про вартість проїзду та квитково-касовий лист.

Водію виписали 170 грн штрафу, перевізнику – 1700. Підприємство отримує припис на усунення порушень. Штрафи здебільшого ефективні, кажуть патрульні.

Щодень такі мобільні групи встигають перевірити до 30 транспортних засобів. Посилені рейди триватимуть впродовж двох місяців.

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