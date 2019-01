Perfect: як Ед Ширан став відомим

Історія успіху рудоволосого співака Еда Ширана – приклад того, як потрібно боротися за мрію. Колись він просто виступав на міських майданчиках, а тепер його хіт Shape of you вже понад два місяці не покидає перші позиції світових чартів. Саме він написав десятки пісень для успішних артистів – від Тейлор Свіфт до One Direction. Ед Ширан доводить – немає нічого неможливого.

Лише та людина досягне успіху, яка не боїться бути собою. Не варто натягувати маску когось іншого, аби сподобатися навколишнім. Люби і поважай себе таким, який ти є.

Композиторська кар’єра Еда почалася в 10 років, коли дядько подарував йому гітару. На той час юнак уже співав у церковному хорі і самостійно писав музику. У 14-ть випустив перший альбом в міні версії, і створив канал на YouTube, куди викладав свої ролики.

Хлопець чітко розумів – потрібно зробити все, аби тебе помітили. Тож, коли йому виповнилось 19-ть – переїхав до Лондона, де щодня грав концерти на площах, у барах і ресторанах. За рік працьовитий Ед дав понад 300 концертів.

Невдовзі про музиканта почали писати Інтернет-видання, він з’явився в декількох шоу, де виконав кращі зі своїх пісень. А вже у 2011-му Ширан підписав контракт зі студією звукозапису і випустив дебютний студійний альбом. Платівка відразу посіла перше місце в британському хіт-параді.

