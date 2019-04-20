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Південний Буг стрімко всихає: як рятують річку

Південний Буг стрімко міліє. Через потепління та зменшення опадів річка, котра дає воду п’яти областям і забезпечує роботою ГЕС та судноплавство, всихає. Та найголовніше – дно водної артерії сильно замулене, а це не дає наповнювати її природними джерелами.

Водночас, на Вінничині вигадали, як врятувати ріку – область придбала уже другий земснаряд, він прибере з дна річки мул і дасть життя тисячам джерел.

Читайте: Битва за Південний Буг: чому обміліла річка та хто винний

Але проводити таку очистку на одній Вінниччині – замало, – кажуть екологи. До цього мають долучитись усі п’ять областей.

Плавучий земснаряд за годину може витягти на поверхню до 800 кубів мулу – це практично 80 вантажівок.

За минулий рік розчищено 7 кілометрів річки, на різних відрізках. Загалом, дві плавучі машини мають навести лад на 27 кілометрах водойми аби відтворити природні умови до самоочищення Бугу.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, хто морить рибу у Південному Бузі.

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