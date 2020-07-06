Порушення прав людини. Британія ввела санкції проти РФ і Саудівської Аравії

Великобританія вперше за багато десятиліть оголосила власні санкції – заборону на в’їзд і замороження рахунків у британських банках тих російських і саудівських посадовців, які можуть бути причетними до порушень прав людини. Це британський відповідник американському акту Магнітського.

Нагадаємо, цей російський юрист викрив схему, як силовики незаконно повертали податки і вкрали з російського бюджету 11 млрд рублів. Коли Магнітський повідомив про цей злочин, його самого звинуватили у несплаті податків і кинули за грати, де він і помер. У новому санкційному списку 25 росіян, причетних до його загибелі, зокрема, очільник Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін.

Лондон наголошує – Британія і далі буде силою добра, та каратиме порушників прав людини.

Список Магнітського – це складений у США список з 60 російських чиновників і співробітників правоохоронних органів, які, на думку американської сторони, були причетні до смерті аудитора інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.