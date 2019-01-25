Проект Art Twins: як близнюки з усієї України дивують світ талантом

Президентський фонд Леоніда Кучми Україна вже вп’яте зібрав обдарованих дітей-близнюків з усієї країни для участі у проекті Art Twins. Це реальний шанс показати світові свої таланти.

Чимало дітей вже були учасниками міжнародних конкурсів у Стокгольмі, Празі та інших містах.

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Серед учасників – артисти, музиканти, співаки, художники та гончарі.

Приміром, дует Анна-Марія. Вони перемагали на багатьох фестивалях, а цього року готуються до участі у відборі на Євробачення.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна піднялася на 11 позицій у рейтингу талановитих країн.

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