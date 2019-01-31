Пускають з тваринами, а в квитках не вказують місця: як працює експрес до Борисполя

Він ламався, його критикували – та за два місяці роботи експрес  Київ-Бориспіль перевіз понад 100 тисяч пасажирів, і здійснив більш як 3 тисячі рейсів.

Серед плюсів – швидко, без заторів, відносно дешево. Серед мінусів – мало місця між сидіннями і великий інтервал руху.

Для зручності пасажирів експрес приїздить прямісінько до терміналу D головного летовища України. Тут і каса, і критий перехід – тож ні сніг, ні дощ – не перешкода.

Головні аргументи на користь експресу – дешево, швидко, надійно. Пускають у салон навіть з чотирилапими.

У  вагоні, розрахованому на 80 місць, інколи буває і вдвічі більше пасажирів. Бо місця у квитках не вказують.

В Укрзалізниці порахували, що в середньому щодоби цим потягом їздять майже 2 тисячі пасажирів.

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Кілька разів новий потяг ламався, але як запевнили в Укрзалізниці – усі пасажири встигли на свої авіарейси. Тепер всі слабкі місця знають, і повітряний експрес курсує  за графіком.

Нагадаємо, експрес Київ-аеропорт Бориспіль офіційно стартував 30 листопада.

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