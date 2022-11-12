Путіна піддали критиці за втрату Херсону, режиму диктатора нанесено серйозний удар – Денисенко

Радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив в ефірі національного телемарафону у розмові з ведучою Вікна-новини Яною Брензей, що президента Росії Володимира Путіна піддали критиці за втрату контролю над українським Херсоном, режиму диктатора нанесено серйозний удар.

– На жаль, говорити про те, що режим почав тріщати по швам, ще зарано. Поки що ми можемо говорити про те, що це справді дуже серйозний удар. З’явились глашатаї, які почали публічно говорити про те, що в усьому винний Путін. Я маю на увазі одного з ідеологів РФ – Дугіна, – повідомив Денисенко.

За словами радника голови МВД, Олександр Дугін порівняв Путіна з міфологічним африканським царем дощу, який відповідає за те, щоб осадки випадали в певний період. Якщо дощу немає, плем’я збирається і разом його вбиває.

– Вперше за всі ці роки на такому рівні публічно заявили про те, що не буде Путіна, і все в нас буде добре. Через півдоби Дугін зніс цей пост… Це – тріщина в стіні мовчання, яка існувала навколо Володимира Путіна. Еліти поки що дивляться і бояться в голос про щось говорити. Але ми вже можемо говорити про те, що ширші маси починають говорити, що в усьому винен Путін, – зазначив Денисенко.

За його словами, з боку ультранаціоналістів загрози Путіну поки що немає. Євген Пригожин та Рамзан Кадиров рвуться до влади, проте російський диктатор їх не допускає, надаючи перевагу більш зрозумілому для нього і близькому до них Сергію Суровікіну.

– Для нього загроза більше у тому, що вони будуть робити в інформаційному просторі, – вважає радник.

Він додав, що народні маси в Росії поки що мовчать, тому що вирішили, що мобілізація – це такий собі план Б, який прискорить закінчення війни.

– Вони самі для себе це придумали. І саме на цьому тримається достатньо велика підтримка Володимира Путіна на сьогоднішній день. Якщо ще кілька місяців війна буде продовжуватись у такому ж ритмі, як вона йде зараз, звичайно, великі маси людей почнуть розуміти, що немає ніякого плана Б і взагалі жодного плана немає, – проаналізував Денисенко.

Стосовно еліт він уточнив, що вони, напевно, все ж розуміють, що все рухається не туди, куди треба, але у них немає ні консолідації, ні безстрашшя для того, щоб відкрито почати війну проти Путіна. Кожна з елітних груп чекає, хто зараз зробить перший крок. Але той, хто робить перший хід, завжди або майже завжди програє, підкреслив радник.

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