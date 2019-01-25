Рекордна спека в Австралії: температура сягає 50 градусів

В Австралії – рекордна спека.

Температура повітря у штаті Аделаїда сягнула 50 градусів. Це – найвищий показник за останні 80 років.

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Через пересохлі від спеки річки та джерела загинули 90 диких коней, повідомили захисники довкілля. Тварин у зоопарках регулярно поливають водою та годують охолодженим кормом.

Люди рятуються від спеки біля водойм і басейнів. Місцеві паби мають підвищений прибуток, бо попит на холодне пиво різко зріс.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Австралії акула атакувала двох жінок прямо біля берега.

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