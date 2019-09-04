Роки таборів і боротьба проти системи: чим був відомий Василь Стус

4 вересня – роковини смерті відомого українського поета, літературознавця, прозаїка, правозахисника Василя Стуса. Один із найактивніших представників українського руху шістдесятників, він критикував тоталітарну систему, що після відлиги стала повертатися, критикував відновлення культу особи, протестував проти порушення прав людини.

4 вересня 1965 року Василь Стус публічно виступив проти масових арештів української інтелігенції. Його одразу звільнили з аспірантури і більше не надрукували жодного рядка молодого поета. Збірка Зимові дерева вийшла друком в Брюселі. Радянська влада настільки боялася гострого слова, що запроторила Стуса у табори.

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За гратами у Мордовії Стусу фактично доводилося кричати мовчки. За найменше порушення режиму чи занадто голосно сказане слово – кидали до карцеру. Списані віршами зошити – відбирали і спалювали.

Після повернення із заслання Стус жив у Києві. Та недовго. У 1980-му знову засуджений до 10 років таборів. Стус загинув у холодному карцері концтабору на Уралі. Смерть прийшла в ніч з 3 на 4 вересня 1985 року. Попри варварське знищення його рукописів радянською владою, збірки, які залишилися – практично на вагу золота.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яким запам’ятався Василь Стус.

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