Рука супергероя: як у США біонічні протези випробовують діти
На Різдво Санта подарував йому нову руку. 10-річний хлопчик Зак одним з перших дітей у США випробовує біонічний протез. Він зізнається, почувається супергероєм. Адже спеціально для хлопчиків протез зробили в стилі людини-павука.
Нині це авангард сучасної медицини. Такі протези – можна друкувати на ЗD принтері, вони індивідуальні і зручні. Експериментальних розробок лише 5.
Ця розробка дає змогу стискати всі пальці разом. Але науковці вже працюють над новою версією, яка дозволить рухати пальцями окремо.
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До слова, шведи представили першу безпілотну вантажівку.
2019-01-29
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