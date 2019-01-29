Рука супергероя: як у США біонічні протези випробовують діти

На Різдво Санта подарував йому нову руку. 10-річний хлопчик Зак одним з перших дітей у США випробовує біонічний протез. Він зізнається, почувається супергероєм. Адже спеціально для хлопчиків протез зробили в стилі людини-павука.

Нині це авангард сучасної медицини. Такі протези – можна друкувати на ЗD принтері, вони індивідуальні і зручні. Експериментальних розробок лише 5.

Ця розробка дає змогу стискати всі пальці разом. Але науковці вже працюють над новою версією, яка дозволить рухати пальцями окремо.

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До слова, шведи представили першу безпілотну вантажівку.

Опубліковано Cічень, 29 в 10:53



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