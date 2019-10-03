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Село вдів. Сваловичі на Волині можуть зникнути з карти України

На все село менше двох десятків жителі. Мальовниче та автентичне село Сваловичі на Волині може зникнути з карти України. Адже жителів з кожним роком меншає – а молодь тут не затрималася.

Катерина Федосівна прожила тут усі свої 87 років, давно овдовіла, як і більшість тутешніх жительок. Сваловичі так і називають – селом вдів. Тут всього четверо чоловіків.

Автобус сюди не ходить

Тут ні медпункту, ні магазину. Початкову школу давно закрили. Раз на тиждень приїздить крамниця на колесах, і фельдшер із сусіднього села. Наймолодшому жителю – 42 роки, найстаршому 91.

Старі хліви тут ідуть на дрова. На все село одна корова та кінь. Стареньким допомагає соцпрацівник.

Будинки наче експонати музею. У роки Другої світової Сваловичі повністю спалили нацисти. Та люди відродили його в такому ж автентичному стилі. А два роки тому селище обрали для зйомок голлівудського фільму Пофарбоване пташеня.

Та молодь із села виїхала – хтось до сусідньої Білорусі, інші у більші міста. Селище поступово завмирає.

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Боратин. Торік ця громада увійшла до списку однієї з найбагатших в Україні. Інфраструктурі цього села позаздрять навіть городяни. Амбулаторія, що обслуговує 9 тис. людей. Тут можна зробити всі потрібні аналізи. Звели її за гроші сільради.

Велика школа, садочок на 150 діток цьогоріч утеплили. А на місцевий сучасний стадіон з’їжджаються пограти з усієї області.

Боратинська громада має 12 сіл. Після об’єднання тут намагаються розвивати віддалені села. Нове місцеве комунальне підприємство саме збирає сміття, а взимку – чиститиме засніжені дороги.

Успішним село робить активна громада, яка дбає про свою інфраструктуру. Тут вірять, кожен населений пункт має свій потенціал, головне визначити як його розвивати. А в Сваловичах хати-пустки повільно викуповують. Нові власники облюбували мальовничу місцину. Тож є надія, що це село не зникне з карти України.

До слова, одна вулиця і дві родини. Як живуть у Судівці на Дніпропетровщині.

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