У Копенгагені на сміттєпереробному заводі відкрили гірськолижний спуск

Данська столиця Копенгаген ще на крок наблизилася до амбітної мети – стати першою на світі столицею з нульовим викидом у повітря вуглецю. В місті спорудили сучасний сміттєпереробний завод, який нині ще й перетворили на розважальний атракціон.

Його схожий на схил гори дах заввишки 85 метрів вкрили спеціальним матеріалом – невепластом, і він став гірськолижною трасою. Щоправда, зеленого кольору. Назвали атракціон – Копенгілл. Метою було створити екологічний сміттєпереробний завод, сусідство якого не лише не обурюватиме мешканців, але й стане бажаним для них. Схоже, це вдалося.

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Розташований під трасою завод спалює сміття приблизно 600 тис. жителів регіону і 68 тис. фірм. Виробляють електрику, що йде на опалення місцевих помешкань та офісів. А ті відходи, які можна переробити – відправляють на відповідні підприємства.

Завод почав діяти 2 роки тому, розважальну частину відкриють навесні. Працюватиме цілий рік. Пропускна здатність траси – 150 людей на годину.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що українська авіакомпанія повертається до Копенгагена.

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