В Італії скасували показ пропагандистського фільму про Бучу: як українці зруйнували плани РФ

В Італії скасували показ російського пропагандистського фільму Свідок. Стрічку, що спростовує злочини окупантів у Бучі Київської області, планували продемонструвати у лютому в одному з італійських міст.

У програмі була конференція за участі ідеолога “русского міра” Олександра Дугіна і виставка псевдовідбудову знищеного окупантами Маріуполя. На російські плани одразу відреагувала українська діаспора.

Як українці зруйнували план РФ в Італії

Українці, які знайшли в Італії прихисток від війни або давно тут живуть, з’їхалися з різних куточків країни протестувати проти російської пропаганди. Все почалося з однієї афіші.

Виставку “відбудову” окупованого росіянами Маріуполя в Модені анонсували ще на початку січня. Одразу з’ясувалося, що подібні заходи планують в інших італійських містах. Зокрема, конференцію за участі ідеолога “русского міра” Дугіна та показ скандального фільму Свідок.

– Останнім часом лякає найбільше – це коли я побачив презентацію фільму про Бучу, перекручену догори дригом, – сказав італійський журналіст Джорджіо Провінціалі.

Джорджіо Провінціалі – італійський журналіст, який викриває російську брехню про Україну всі 10 років війни, починаючи з окупації Донбасу і Криму.

Його знайомство з Україною почалося з Алли – це його кохана. Удвох вони об’їздили ледь не всю країну від фронту до найвіддаленіших точок тилу, куди війна вигнала переселенців. Зруйновані домівки після російських обстрілів, катівні окупантів, могили вбитих українців – вони хотіли побачити все. Пара одразу поїхала до Бучі, коли деокупували Київську область.

– Я дивився, я бачив, що там в Бучі. Я розмовляв з тими, хто пережив окупацію і російські звірства, хто не може мовчати. Коли зустрічаєш всіх цих людей, то немає сумнівів, що могли бути якісь манекени чи постанова, як стверджує РФ. Російська пропаганда в Італії зараз дуже потужна. Це нова хвиля, і це лякає, – стверджує журналіст Джорджіо Провінціалі.

Скандальна виставка про Маріуполь

Скандальну виставку про Маріуполь в Італії збиралася влаштувати так звана місцева культурна асоціація Росія Емілія Романья. Вона відкрито підтримує російську агресію в Україні. Завітати на захід мав російський консул.

– Приїхали, пофотографували Маріуполь, в якому полягла не одна тисяча мирних жителів, і повезли це в Італію. Культурний осередок розповідає, що ні, це було дійсно звільнення і ми взагалі нічого поганого не хотіли. Подивіться Маріуполь. Не треба забувати, що в багатьох країнах є політичні партії, які підтримують Путіна і його політику, – зазначила керівниця департаменту збору та моніторингу дезінформації Центру протидії дезінформації РНБО Аліна Бондаренко.

За даними українського Центру протидії дезинформації РНБО, свої так звані культурні осередки Росія тримає у понад 60 країнах світу. Відомо про понад 70 таких центрів, які курує Федеральне агентство Росспівробітництво.

– Культурні центри – це фактично резидентура російських спеціальних служб. Вони фінансуються й утримуються коштом російського бюджету. Основні завдання – це утримання політичного лоббі в країнах Європи – усіх без винятку. Як бачимо, практично в усіх країнах Європи присутні політичні партії, які мають серйозні політичні успіхи. Говорімо про те, що в Італії саме за підтримки російських культурних центрів діють представництва “ЛДНР”. До останнього часу діяли, – звернув увагу політолог, військовий експерт, співголова ГІ Права справа Дмитро Снєгирьов.

Він розповів, що для поширення російського впливу за кордоном працює і російський Фонд Горчакова. Організація позиціонує себе як неурядова, але насправді її створив диктатор Володимир Путін за кілька років до окупації українського Донбасу.

– Фонд Горчакова і Ростехсотрудничество – це першочергово студентська молодь. От в чому небезпека. Це організації масових мітингів антиукраїнських лекцій, зустрічей, виставок та іншого. Але основне – це вербування. Понад 200 громадян Італії ми зафіксували. Це ті найманці, які безпосередньо або без згоди української влади перебували на території України, – зазначив Снегирьов.

Путін не виграє в Україні

– Я можу сказати про те, що бачив: в Україні Путін не виграє. На другому фронті – інформаційному – на жаль, він потужний. В Україні в тилу і на фронті люди знають, хто ворог. І борються з ним з великою сміливістю. Натомість на фронті інформації мало. За кордоном дуже багато людей ще не знають, хто ворог, – зазначив італійський журналіст Джорджіо Провінціалі.

Після розголосу, що підняла діаспора, на підготовку пропагандистської виставки відреагували посольство України в Італії та Міністерство закордонних справ. Спершу скасували виставку – мерія Модени відкликала дозвіл на проведення.

Потім про відмову від заходу повідомив готель, що мав приймати конференцію з пропагандистом Дугіним. Демонстрацію скандального фільму скасували після масового мітингу в Модені.

– Ми це робимо дійсно на голому ентузіазмі тих людей, яким сильно болить ця війна. Не лише людям, які мають родину та воюють, не вистачає підтримки саме від державних структур. Щоб це було на загальному ширшому рівні, – сказала мовна посередниця в допомозі українцям в Італії Олена Кім.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко зазначив, що велика кількість наших людей в Європі – це величезний ресурс просування українських інтересів. Вже зараз МЗС готує нову політику, що найближчим часом збільшити взаємодію наших установ з українцями.

Один з позитивних прикладів опору російському впливу – польський Гданськ. Російський культурний центр тут закрили, а на його місці відкрили український.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.