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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Сполучала Донецьк та Маріуполь: під Волновахою стався приліт по залізниці окупантів

Сполучала Донецьк та Маріуполь: під Волновахою стався приліт по залізниці окупантів
Фото: Getty Images

У селиці Гранітне сталася бавовна у районі базування інженерних підрозділів окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петр Андрющенко.

Він зазначив, що черговий удар остаточно розбив надію ворога на залізничний міст.

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– Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техники. Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік. Хорошо. Дякуємо всім причетним, у першу чергу в окупації, – зазначив він.

Де знаходиться Гранітне

Гранітне відноситься до окупованої частини Донецької області і знаходиться під Волновахою. Саме ж залізничне сполучення ворога, куда стався приліт, з’єднувало між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк.

Бавовна у Гранітному: пошкоджено залізничне сполучення окупантів під Волновахою

Фото: Google Maps

Нагадаємо, що упродовж доби Збройні сили України знищили ще 840 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Волноваха, Донецька область, Залізниця
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