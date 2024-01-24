Сполучала Донецьк та Маріуполь: під Волновахою стався приліт по залізниці окупантів

У селиці Гранітне сталася бавовна у районі базування інженерних підрозділів окупантів.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петр Андрющенко.

Він зазначив, що черговий удар остаточно розбив надію ворога на залізничний міст.

Зараз дивляться

– Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техники. Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік. Хорошо. Дякуємо всім причетним, у першу чергу в окупації, – зазначив він.

Де знаходиться Гранітне

Гранітне відноситься до окупованої частини Донецької області і знаходиться під Волновахою. Саме ж залізничне сполучення ворога, куда стався приліт, з’єднувало між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк.

Нагадаємо, що упродовж доби Збройні сили України знищили ще 840 російських окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.