Сполучала Донецьк та Маріуполь: під Волновахою стався приліт по залізниці окупантів
У селиці Гранітне сталася бавовна у районі базування інженерних підрозділів окупантів.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петр Андрющенко.
Він зазначив, що черговий удар остаточно розбив надію ворога на залізничний міст.
– Точніш, його залишки разом з щонайменше 5 одиницями інженерної техники. Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з Росії мінімум на 2024 рік. Хорошо. Дякуємо всім причетним, у першу чергу в окупації, – зазначив він.
Де знаходиться Гранітне
Гранітне відноситься до окупованої частини Донецької області і знаходиться під Волновахою. Саме ж залізничне сполучення ворога, куда стався приліт, з’єднувало між собою захоплені Маріуполь, Волноваху та Донецьк.
Нагадаємо, що упродовж доби Збройні сили України знищили ще 840 російських окупантів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 700-ту добу.