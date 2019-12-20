Відмовився від всесвітньої слави та кохання: Василю Сліпаку могло б виповнитися 45

Рідкісний голос, нестримне серце та жага до життя. Завдяки своєму співу він підкорив увесь світ, а завдяки харизмі миттєво закохував у себе людей. Таким був Василь Сліпак – український соліст паризької опери.

Василь народився у Львові, але майже 20 років співав і жив у Франції. Він мав унікальний голос – поєднання найвищого чоловічого контр-тенора та найнижчого – бас-баритона. Молодим хлопцем поїхав у Париж, завоював там два гран-прі, та став наймолодшим за всю історію солістом-українцем Гранд-опера, який там співав.

Він надзвичайно любив Україну, тож з початком російської агресії проміняв ошатний одяг та світову славу на камуфляж й холодні окопи Донбасу. Та співати і там не припиняв.

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Побратими, які надавали першу допомогу Василю після його поранення розповіли, що врятувати героя було неможливо.

Сьогодні Василю Сліпаку мало б виповнитись 45. Обираючи між кар’єрою на паризькій оперній сцені та навіть коханням дівчини, Сліпак обрав Україну, бо любив саме її – більше, ніж власне життя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що було ліквідовано снайпера бойовиків, що вбив Сліпака.

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