Вночі настає китайський Новий рік: як готуються і святкують у Піднебесній

Сьогодні вночі настає Новий рік за місячним, або китайським, календарем.

У Китаї та інших країнах Східної Азії його називають Святом весни. Там – останні приготування. У Пекіні напередодні провели останню репетицію грандіозного гала-концерту.

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Очікується, що його побачать 700 млн телеглядачів у всьому світі. Новий рік у Піднебесній вважається головним родинним святом. Тож традиційно у ці дні в країні – транспортний бум: багато китайців живуть і працюють далеко від родин, тож нині поспішають до рідних.

Цього року квитки для таких поїздок забронювала майже третина населення країни. Нагадаємо, за китайським календарем, 2019 – рік жовтої земляної свині. Ця тварина символізує сімейне щастя, доброту, терплячість та багатство. Свято весни триватиме два тижні – до 19 лютого.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як зустрічати китайський Новий рік.

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