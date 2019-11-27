Як боротися з ожирінням: 9 порад дієтолога і ендокринолога

Українцям загрожує епідемія ожиріння. За останніми даними третина дорослого населення країни має надлишкову вагу, а 14% вже страждають від цього.

За дослідженнями МОЗу, причиною є вкрай незбалансоване харчування, люди споживають в середньому у два рази більше за добову норму солі, зловживають картоплею і цукром. А дарма, бо ожиріння часто – основна причина значного рівня холестерину, хвороб серця, болю в спині, високого тиску й навіть раку.

Медики називають ожиріння епідемією 21-го століття.

Від нього потерпають майже два мільярди людей. В Україні точної статистики немає, але проблема у нас теж серйозна.

Дієтологи радять худнути під наглядом медиків. Вони допоможуть виявити недуги і підібрати правильне харчування та призначити лікування. Та незалежно від того, маєте ви зайву вагу, чи ні, фахівці радять відмовитися від фастфуду, жирної та смаженої їжі, солодких газованих напоїв, обмежити вживання цукру, солі, маринадів та копченостей.

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До правильного харчування треба додати ще й фізичну активність. Адже ми споживаємо енергії більше, ніж її використовуємо. Звичайна людина має щодня ходити пішки не менше півгодини і не користувалися ліфтом до 5 поверху. І навіть ці прості, але регулярні звички допоможуть утримати нормальну вагу та здоров’я.

Раніше Факти ICTV писали про простий засіб від ожиріння.

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