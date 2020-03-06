Як відбитись від нападу і надати першу допомогу – курси для жінок у Херсоні
Як безпечно поводитись на вулиці і відбитись від нападника? Як допомогти людині, що втратила свідомість або зробити штучне дихання? Усе це і багато іншого жінки Херсона вивчають на курсах самооборони, що відкрили патрульні.
Заняття тривають вже у третій групі дівчат. І вони такі популярні, що копи планують зробити курси постійними.
Подробиці дивіться у сюжеті Олени Горячевої.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Дніпрі провели тренінги для вчителів з надання першої медичної допомоги.
2020-03-06
Теги: медична допомога, самооборона, тренуванняЯкщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.