Як відбитись від нападу і надати першу допомогу – курси для жінок у Херсоні

Як безпечно поводитись на вулиці і відбитись від нападника? Як допомогти людині, що втратила свідомість або зробити штучне дихання? Усе це і багато іншого жінки Херсона вивчають на курсах самооборони, що відкрили патрульні.

Заняття тривають вже у третій групі дівчат. І вони такі популярні, що копи планують зробити курси постійними.

Подробиці дивіться у сюжеті Олени Горячевої.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Дніпрі провели тренінги для вчителів з надання першої медичної допомоги.

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