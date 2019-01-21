Ями, пагорби та засніжена дорога: змагання мото- та квадроциклістів під Черкасами

Під Черкасами півсотні відчайдухів на мото- та квадроциклах змагаються на швидкість.

Три кілометри суцільних перешкод: ями, дерева, пагорби. Пролягає звивистими лісовими стежками, засипаними тридцятисантиметровим шаром снігу. Організатори спеціально так підготували, аби учасники не нудьгували.

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На старті – понад сорок учасників, залізні коні рвуться до бою. Та на морозі техніку клинить.

Кожному треба здолати десять кіл. Змагання на швидкість. Без падінь не обходиться. Захищає добротне екіпірування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як хлопчик розкрутив карусель за допомогою мотоциклу і ледь не помер.

Опубліковано Cічень, 21 в 11:44



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