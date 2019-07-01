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З 1 липня в Україні зріс прожитковий мінімум

З 1-го липня на українців чекають одразу кілька новацій. Від першого липня зростає прожитковий мінімум.

Тепер це 1936 грн, а значить збільшуються і деякі соціальні виплати. За наполяганням прем’єра Гройсмана підвищили пенсії і тим, у кого великий стаж і малі виплати.

Тож мінімальна пенсія віднині – 1564 грн. Відсьогодні стане дорожче отримувати посилки з-за кордону. Якщо вартість товарів у ній перевищує €100, – доведеться сплатити 20% ПДВ і 10 – мита.

Читайте: Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум – головні зміни 2019

Раніше доплачувати треба було за посилки дорожчі €150. Нафтогаз з 1-го липня знижує ціну на газ для населення на 8%, змінюються норми будівництва ліфтів у підземних паркінгах, а у великих містах дозволять будувати перехоплюючі стоянки для розвантаження центру від машин.

І на повну запрацює Міністерство у справах ветеранів, а Укрпошта підвищить зарплати листоношам і начальникам сільських відділень на понад 12 %.Подорожчають віднині і тютюнові  вироби, в середньому на 2-3 гривні за пачку.

До слова, прожитковий мінімум 2019: коли і на скільки зросте.

 

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