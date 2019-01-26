Замість 3 тис. – 800 грн: як реально заощадити на опаленні

Економити на опаленні – реально. Андрій у місяць за тепло почав  плати не 3,5 тисячі гривень, а 800 гривень.

Таку економію дали встановлення лічильника тепла й терморегуляторів на кожну батарею. До того ж управляти термодатчиками  чоловік може прямо зі свого смартфона.

Система не дешева, але швидко окупиться. Максимум за 6 місяців. Єдине – експерти радять не перестаратися й не знижувати температуру нижче 16 градусів.

Та не всі українці можуть поставити собі індивідуальні теплолічильники та обмежувати подачу гарячої води в батареї, чи взагалі їх відключати, коли йдуть з дому. Для хрущовок, у яких вертикальний тип опалення, це поки табу. Якщо комунальники добряче натопили – єдиний вихід – відчинити вікно й просто випустити дороге тепло на вулицю.

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У профільному Міністерстві обіцяють – скоро витрати на тепло зможуть зменшити й мешканці  будинків з вертикальною системою опалення. Уряд дозволив встановлювати лічильники тепла в старих будинках. Тож українці зможуть самостійно обирати оптимальну систему індивідуального обліку тепла. Це дасть можливість заощаджувати споживання тепла і платити виключно за власним лічильником. Єдине – досі не називають механізму реалізації нововведення.

До слова, Київ підписав Меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу.

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