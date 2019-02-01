Здорожчання неминуче: чому підвищили абонплату за ТБ-послуги

З початку року зросла абонентська плата за телебачення. Здорожчання не суттєве. І передусім, пов’язане зі збільшенням роялті телеканалів. Це платежі за користування авторськими інтелектуальними продуктами – новинами, шоу, серіалами та програмами.

Такі роялті здорожчали вдвічі, зростуть і наступного року. Також телепровайдери збільшують і зарплати своїм працівникам. Абоненти ж отримують якісніший сервіс і цілодобове обслуговування.

Провайдери заспокоюють, насправді різкого стрибка не відбудеться, ТВ-послуга здорожчала лише на ціну чашки кави. Натомість, абоненти мають налагоджений сервіс і цілодобове обслуговування техніки – на відміну від тих, хто користується власними антенами або супутниковими тарілками.

Також провайдери пропонують своїм клієнтам і більш якісне цифрове телебачення та аналогове – бо є глядачі, які досі користуються старими телевізорами.

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Подальше здорожчання ТВ-послуг неминуче – адже окрім роялті провайдери мають збільшувати зарплати працівникам і оновлювати обладнання.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні відключили аналогове телевізійне мовлення.

Опубліковано Лютий, 01 в 10:24



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