Здорожчання неминуче: чому підвищили абонплату за ТБ-послуги

З початку року зросла абонентська плата за телебачення. Здорожчання не суттєве. І передусім, пов’язане зі збільшенням роялті телеканалів. Це платежі за користування авторськими інтелектуальними продуктами – новинами, шоу, серіалами та програмами.

Такі роялті здорожчали вдвічі, зростуть і наступного року. Також телепровайдери збільшують і зарплати своїм працівникам. Абоненти ж отримують якісніший сервіс і цілодобове обслуговування.

Провайдери заспокоюють, насправді різкого стрибка не відбудеться, ТВ-послуга здорожчала лише на ціну чашки кави. Натомість, абоненти мають налагоджений сервіс і цілодобове обслуговування техніки – на відміну від тих, хто користується власними антенами або супутниковими тарілками.

Також провайдери пропонують своїм  клієнтам і більш якісне цифрове телебачення та аналогове – бо є глядачі, які досі користуються старими телевізорами.

Читайте: Всесвітній день телебачення: історія у цікавих фактах

Подальше здорожчання ТВ-послуг неминуче – адже окрім роялті провайдери мають збільшувати зарплати працівникам і оновлювати обладнання.

Нагадаємо, 1 вересня в Україні відключили аналогове телевізійне мовлення.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Всесвітній день телебачення: історія у цікавих фактах
В Україні здорожчає кабельне телебачення – коли і на скільки
Чому біля окупованих територій дивляться росТБ замість українського
Бійки та хамство: що і за скільки українські експерти роблять на РосТБ
В Україні відключили телеканал UA:Перший – причина
“Ледве встояв”: у США ведучий погоди перестарався з драматизмом
Відключення аналогового ТБ в Україні: зник сигнал більше 20 каналів
В Україні відключають аналогове ТБ: інструкція з переходу на цифру

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка