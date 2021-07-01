Непогода во Львове: в городе бушует сильная буря

Весь Львов сковала непогода — сильная буря с ливнем пронеслась над городом в среду вечером.

Во Львове дождем затопило дороги — движение по городу затруднено. Это вторая за неделю буря со шквальным ветром в городе.

Из-за непогоды отключили подачу электричества в сеть электротранспорта. Ввиду осложненных погодных условий трамваи и троллейбусы в настоящее время не курсируют.

Местные власти призывают жителей Львова без необходимости не выходить на улицу. Во Львовском городском совете создали оперативный штаб для ликвидации последствий бури.

25 июня Львов также пострадал от непогоды. Вследствие плохих погодных условий один человек получил травмы.

Шквальный ветер повалил около 700 деревьев, некоторые упали на автомобили. Во всем городе электротранспорт не мог курсировать около пяти часов.