Кабмин утвердил правила ведения военного учета в реестре Оберіг: что изменилось
- Правительство определило правила ведения реестра военнообязанных Оберіг.
- Данные в реестр будут вноситься автоматически или вручную в течение пяти рабочих дней.
- Проверить свои данные можно через Резерв+, портал госуслуг или ТЦК.
Кабинет Министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Документ определяет механизм внесения, обновления, проверки и исправления информации о гражданах, состоящих на военном учете.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабмина.
Как будут вносить данные в реестр Оберіг
Согласно утвержденному порядку, информация о лице вносится в реестр не позднее чем через пять рабочих дней после его поступления.
Данные могут попадать в систему двумя способами:
- автоматически — путем электронного обмена с государственными реестрами, информационными системами и базами данных;
- вручную — на основании сведений, поступающих от гражданина, ТЦК, воинских частей, органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и учебных заведений.
Как будут обновлять информацию
Актуализация сведений также будет производиться автоматически или уполномоченными работниками, имеющими доступ к реестру.
При этом информация, которую гражданин представляет лично, будет проходить обязательную проверку и сверяться с данными, уже содержащимися в реестре.
Как исправить ошибки
В случае обнаружения недостоверной информации, ее можно будет исправить автоматически или после обращения гражданина.
Для этого необходимо подать заявление в орган, ведущий военный учет личности. Если ошибочные данные были внесены другим органом, нужно обращаться именно к нему.
Если же некорректная информация поступила из другой государственной информационной системы, то ее исправление будет осуществляться после получения уточненных данных от соответствующего государственного органа.
Как проверить свои данные
Получить информацию о себе из реестра Оберіг можно бесплатно несколькими способами:
- через приложение Резерв+;
- через Единый государственный вебпортал электронных услуг (при наличии технической возможности),
- подав письменный запрос в районный или городской ТЦК или его отдел, где лицо состоит на военном учете.
Как будут защищать и хранить информацию
Правительство также определило требования по защите персональных данных в реестре Оберіг.
Доступ к системе будут иметь только уполномоченные работники, а каждое действие пользователя будет фиксироваться в электронном журнале. Для защиты информации будут применяться электронная идентификация, разграничение прав доступа и резервное копирование данных.
Данные в реестре Оберіг будут храниться в течение всего времени пребывания человека на военном учете, а после его исключения еще 75 лет.
Реестр Оберіг является государственной электронной системой, содержащей информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах и используется для ведения военного учета.
Ранее в Министерстве обороны разъяснили, что делать женщинам, чьи данные по ошибке попали в реестр военнообязанных Оберіг.