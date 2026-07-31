Кабинет Министров утвердил порядок ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов Оберіг. Документ определяет механизм внесения, обновления, проверки и исправления информации о гражданах, состоящих на военном учете.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании Кабмина.

Как будут вносить данные в реестр Оберіг

Согласно утвержденному порядку, информация о лице вносится в реестр не позднее чем через пять рабочих дней после его поступления.

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Данные могут попадать в систему двумя способами:

автоматически — путем электронного обмена с государственными реестрами, информационными системами и базами данных;

вручную — на основании сведений, поступающих от гражданина, ТЦК, воинских частей, органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и учебных заведений.

Как будут обновлять информацию

Актуализация сведений также будет производиться автоматически или уполномоченными работниками, имеющими доступ к реестру.

При этом информация, которую гражданин представляет лично, будет проходить обязательную проверку и сверяться с данными, уже содержащимися в реестре.

Как исправить ошибки

В случае обнаружения недостоверной информации, ее можно будет исправить автоматически или после обращения гражданина.

Для этого необходимо подать заявление в орган, ведущий военный учет личности. Если ошибочные данные были внесены другим органом, нужно обращаться именно к нему.

Если же некорректная информация поступила из другой государственной информационной системы, то ее исправление будет осуществляться после получения уточненных данных от соответствующего государственного органа.

Как проверить свои данные

Получить информацию о себе из реестра Оберіг можно бесплатно несколькими способами:

через приложение Резерв+;

через Единый государственный вебпортал электронных услуг (при наличии технической возможности),

подав письменный запрос в районный или городской ТЦК или его отдел, где лицо состоит на военном учете.

Как будут защищать и хранить информацию

Правительство также определило требования по защите персональных данных в реестре Оберіг.

Доступ к системе будут иметь только уполномоченные работники, а каждое действие пользователя будет фиксироваться в электронном журнале. Для защиты информации будут применяться электронная идентификация, разграничение прав доступа и резервное копирование данных.

Данные в реестре Оберіг будут храниться в течение всего времени пребывания человека на военном учете, а после его исключения еще 75 лет.

Реестр Оберіг является государственной электронной системой, содержащей информацию о призывниках, военнообязанных и резервистах и ​​используется для ведения военного учета.

Ранее в Министерстве обороны разъяснили, что делать женщинам, чьи данные по ошибке попали в реестр военнообязанных Оберіг.

Источник : Міноборони

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