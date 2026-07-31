Первая ракетка Украины Элина Свитолина начала с победы на турнире WTA 500 в Вашингтоне.

В двух сетах она обыграла представительницу Узбекистана Полину Кудерметову со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Свитолина обыграла Кудерметову

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут, за которые обе четыре раза подавали на вылет; у украинки было меньше невынужденных ошибок (8:12), и она реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

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Свитолина была близка к поражению в первом сете, но смогла сделать решающий брейк и перевести игру в тай-брейк, который выиграла со счетом 7:4. В целом в этой партии обе соперницы сделали по три брейка.

Во втором сете решающим стал брейк Элины в пятом гейме на подаче Кудерметовой. Матч украинка завершила со второй попытки.

Свитолина — Кудерметова: видеообзор матча

За выход в полуфинал турнира Элина сыграет против 28-летней филиппинской теннисистки Александры Эалы.

Теннисистки ранее пересекались лишь однажды в июне 2026 года на турнире в Берлине, когда Эала в двух сетах обыграла Свитолину.

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