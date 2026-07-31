Взрывы в Киеве 31 июля прогремели во время атаки российских дронов на столицу.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве 31 июля: что известно

Перед тем как прогремели взрывы в Киеве, Воздушные силы ВСУ предупредили, что реактивные ударные беспилотники движутся в сторону столицы с северо-запада.

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Вскоре местные жители услышали взрывы в Киеве.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что силы противовоздушной обороны ведут огонь по вражеским БпЛА.

— В столице силы ПВО ведут огонь по вражеским БпЛА, — написал он.

Позже стало известно, что из-за падения обломков вражеского БпЛА загорелась трава. Сейчас пожар локализовали.

Информации о пострадавших в результате взрывов в Киеве 31 июля не поступало.

Напомним, что в ночь на 30 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев.

По данным ГСЧС, в результате атаки погиб 31-летний мужчина, еще трое человек получили ранения.

В результате атаки на Киев 30 июля в Святошинском районе произошли пожары на территории гаражного кооператива и в пятиэтажном нежилом здании, а в Оболонском районе загорелись торговые павильоны на территории рынка.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 619-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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